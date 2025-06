Polonia, Bąk: “Zalewski? Grande talento, può giocare ovunque. Se l’Inter l’ha riscattato…”

L'ex calciatore della nazionale polacca ha elogiato l'esterno che ora è diventato nerazzurro a tutti gli effetti

Daniele Vitiello Redattore/inviato 28 giugno 2025 (modifica il 28 giugno 2025 | 18:58)

Jacek Bąk stravede per Nicola Zalewski. L'ex capitano della nazionale polacca ha parlato del suo connazionale in una lunga intervista concessa a Super Express. Di lui ha detto: "Ha le carte in regola per diventare una stella, Nicola Zalewski è un grande talento. È un ragazzo che può giocare in qualsiasi top club europeo. Ha grandi opportunità davanti a sé. Può diventare una stella di livello europeo. Ma deve continuare a lavorare su se stesso, perché l'Inter è un grande club e c'è molta concorrenza. La cosa più importante per lui è giocare di più. Dato che l'Inter ha deciso di prenderlo a titolo definitivo, significa che gli italiani hanno grandi aspettative per il nostro giocatore".

"Il ragazzo ha velocità, dribbling, facilità nel conquistare il territorio", Bąk elenca i punti di forza del centrocampista dell'Inter. "Ha dimostrato tutto questo in squadra, dove era un piacere guardarlo. Non aveva paura di giocare in attacco. Era una forza trainante, come lo erano stati Grosicki e Błaszczykowski. Ma penso che Zalewski abbia un potenziale ancora maggiore di questo duo: è convincente".

"Ha ancora molto lavoro da fare, ma può ancora migliorare - commenta Bąk. - Nonostante la giovane età, è già in un club importante come l'Inter. Questo la dice lunga su di lui. Dimostra semplicemente che deve rappresentare qualcosa. Sono contento che giochi per la Polonia. È un grande vantaggio per noi avere un giocatore del suo calibro in squadra - sottolinea l'ex difensore della nazionale".