"Per esempio la posizione di Lautaro Martinez: troppo lontano dall’area di rigore, il ruolo di prima punta era riservato a Thuram, ma fra i due quello che segna di più è l’argentino e tocca a lui stare lassù".

