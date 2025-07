Il commento sul nuovo allenatore nerazzurro e più in generale sui diversi cambiamenti in panchina in Serie A

Daniele Vitiello Redattore/inviato 8 luglio 2025 (modifica il 8 luglio 2025 | 02:32)

Attraverso le colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha proposto un focus sugli allenatori scelti dalle big di Serie A quest'anno. Numerosi gli avvicendamenti, raggiunti anche attraverso approcci diversi. Questo il suo commento:

"Da una parte c’è la garanzia di chi ha vinto, dall’altra la scommessa di chi comincia ora o quasi. Linee di pensiero decisamente opposte. Intanto sono tornati un po’ di scudetti, otto per la precisione, i sei di Allegri e quelli di Sarri e Pioli, a cui vanno aggiunti i cinque di Conte, la Serie A ha perso solo lo scudetto di Simone Inzaghi. Questo è il lato dell’esperienza, con centinaia di panchine alle spalle, compreso Gasperini. Ci si avvicina ai sessant’anni e in qualche caso si superano. Ma se restiamo al gruppo d’elité, appaiono assai diverse le scelte della Juventus e soprattutto dell’Inter.

E qui siamo agli under 50. Tudor aveva preso il posto di Thiago Motta durante il campionato scorso e dopo qualche riflessione la Juve ha deciso di confermarlo. Ha 47 anni, ha cominciato ad allenare quando ne aveva 31 nel suo Paese, la Croazia, poi ha iniziato un giro che lo ha portato in Grecia, in Turchia, in Italia una prima volta, in Francia e ancora in Italia. Il totale italiano fa 78 partite in Serie A.

Chivu ha due anni di meno, fino alla stagione scorsa ha allenato solo le giovanili dell’Inter, poi 13 panchine a Parma con la salvezza. Una scommessa o un azzardo? Di sicuro è un’idea il cui esito può indirizzare le scelte future di altre società, in un senso o nell’altro. Il problema, sia per Tudor che per Chivu, è la reazione che in autunno avranno le loro squadre dopo la danarosa e dannosa fatica americana del Mondiale per club. Magari è stata una fortuna l’eliminazione agli ottavi...".