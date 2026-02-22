Polverosi: “Inter, occhio al dettaglio dei marcatori. Nessuno si turbi se…”

"L’Inter doveva sistemare un po’ di cose dopo i tre gol del Bodø. Doveva riprendere il suo veloce cammino in campionato per spingere ancora più indietro il Milan e le altre ormai ipotetiche rivali per lo scudetto. Per riuscirci, doveva piegare il Lecce, la squadra più in salute fra tutte quelle della zona-salvezza e non è stato facile.

Ci sono voluti 75 minuti e 17 tiri, il secondo di Mkhitaryan, entrato poco prima, per portare a casa i tre punti. È un altro scatto verso lo scudetto, un altro passo forse decisivo. Dieci punti di vantaggio sul Milan a dodici partite dalla fine sono tanti. Dietro le altre sembrano più interessate a piazzarsi in Champions che a rincorrere sul serio una squadra imprendibile. E poi, quando si parla dell’organico più ricco e completo della Serie A, nessuno si turbi alla Pinetina: primo gol dell’armeno, secondo di Akanji, tutt’e due entrati nella ripresa. Nell’Inter si possono cambiare i fattori ma il prodotto resta lo stesso".