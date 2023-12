Polverosi: “Concreta possibilità che il prossimo mercato sia costruttivo. Nel 2015 l’Inter…”

"Con Elmas già ceduto e con Anguissa e Osimhen in partenza per la Coppa d’Africa (potrebbero rientrare a metà febbraio...), il Napoli ha bisogno di altri rinforzi, magari di buona qualità e per questo si sta interessando a Samardzic, Højbjerg e anche a Fofana. Di giocatori pronti e in salute ne ha un bisogno estremo Pioli. Che intanto potrebbe riavere indietro Gabbia dal Villarreal. In difesa valgono anche i nomi di Lenglet e del polacco dell’Arsenal Kiwior. Il colpo vero, se si realizza, è quello di Guirassy, attaccante dello Stoccarda. In difesa nemmeno la Roma sta bene: Bonucci è l’idea. L’Inter ha intenzione di sfruttare gennaio con un acquisto in prospettiva, quello del canadese Tojan Buchanan, un’ala utile subito per coprire l’infortunio di Cuadrado e in futuro per riempire il vuoto di Dumfries se l’olandese decide di non prolungare il contratto".