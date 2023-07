Ponciroli: “Ecco cosa manca alle italiane in Europa. Le finali perse…”

“Ci sono due chiavi di lettura. La prima è la più realista, ovvero davanti a questi risultati manca ancora qualcosa farsi valere a livello europeo. Oppure la versione più ottimistica, che è la mia, di segnalare che intanto ci siamo arrivati. Manca l’ultimo salto di qualità, perché alla fine vincere è l’unica cosa che conta, ma segnalare che ci siamo arrivati non è banale. Non vanno visti come un fallimento certi risultati, soprattutto quelli dei club. Certo che le varie nazionali hanno preso mazzate pesanti.”