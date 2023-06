Ponciroli: “Thuram? Gran bel giocatore, acquisto molto intelligente dell’Inter”

Le parole del giornalista: "Ancora non è pronto, ha dei limiti e si perde in alcuni momenti nel campo, però ha gamba e corsa"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Ponciroli, giornalista, ha parlato così dell'arrivo di Marcus Thuram all'Inter: “È un gran bell’acquisto, è un gran bel giocatore. Ancora non è pronto, ha dei limiti e si perde in alcuni momenti nel campo, però ha gamba e corsa. È un gran bel giocatore e credo abbia scelto la squadra giusta. Si può integrare bene con Lautaro e Lukaku se dovesse rimanere, credo sia un acquisto molto intelligente. Non credo fosse l’acquisto giusto per il Milan e quindi direi che è l’operazione giusta”.