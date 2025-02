Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato dell'attesissima Juve-Inter. "Sarà una partita tesa, perché tutte e due avranno moltissimo da perdere. In ottica scudetto l’Inter non può permettersi di perdere altri punti negli scontri diretti".

"La Juventus invece ha bisogno della grande partita per dimostrare che la vittoria sul PSV non sia stato il solito fuoco di paglia. Penso che molto dipenderà dalla presenza Marcus Thuram, che potrebbe mettere in grossa difficoltà la difesa bianconera. Dall’altra parte continuo a ritenere assurdo il comportamento nei confronti di Vlahovic. Se il serbo ha una qualità è che ha sempre dato il centoventi per cento per la Juventus. Mi auguro che possa essere in campo, ma ci credo poco".