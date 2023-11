A TMW Radio, il giornalista Fabrizio Ponciroli ha parlato così in ottica derby d’Italia. “Io non sono così convinto che Allegri punterà su questo Vlahovic dal primo minuto, ma sicuramente l’Inter arriva meglio della Juventus a questa sfida. È la favorita assoluta, vista anche la profondità di rosa che ha. L’assenza di Bastoni pesa, sicuramente per l’Inter sarebbe stato meglio averlo ma l’Inter ha alternative di valore che la Juventus non ha”.