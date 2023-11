Inter, emergenza difesa e rebus Cuadrado: “La missione in Sudamerica…”

Nel suo editoriale per il sito di Sportitalia, Gianluigi Longari ha parlato così della situazione di casa Inter in chiave mercato

Nel suo editoriale per il sito di Sportitalia, Gianluigi Longari ha parlato così della situazione di casa Inter . “Simone Inzaghi avrà una scelta sostanzialmente obbligata, poiché il forfait di Bastoni implicherà l'impiego del trittico Darmian-De Vrij-Acerbi in tutte le gare comprese tra il ritorno del campionato ed il recupero dell'ex atalantino e di Pavard.

La contestuale inaffidabilità dal punto fisico di Cuadrado potrebbe essere da ispirazione per un intervento sul mercato di gennaio che Marotta ed Ausilio non hanno ancora concretizzato nelle scelte e nella pianificazioni di un possibile investimento, ma che diventerebbe quasi inevitabile se la lungodegenza del colombiano non garantisse un minimo di respiro ai residui rimasti a disposizione del tecnico interista. Presto per parlare di nomi o di potenziali liste della spesa, anche se la missione sudamericana di Dario Baccin potrebbe avere fornito spunti meritevoli di approfondimento”, si legge.