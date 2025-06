"È la squadra in cui hai avuto le migliori prestazioni della sua carriera, ha vinto la Champions League, campionati... Forse stai pensando se avrai di nuovo questa opportunità. È una nuova prova di coraggio per Cristi, mi piace. Il Parma era come un letto caldo, ma questa è una prova di coraggio. Quando si ha coraggio, i risultati arrivano. Sarò impegnato con il Farul, giocheremo quando gioca l'Inter, non avrò tempo di andare le partite di Cristi. Ma guarderò la TV, la guarderemo tutti. Saremo i primi tifosi di Cristi. Rappresenta il calcio rumeno, non abbiamo un allenatore in Serie A da molto tempo. È un orgoglio per noi vedere Cristi Chivu seduto sulla panchina dell'Inter".