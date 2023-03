SM – Inter, la probabile anti-Porto: Inzaghi ha sciolto gli ultimi dubbi

Cresce l'attesa per la sfida del Do Dragao per l'Inter e Simone Inzaghi sembra avere le idee chiare sulle scelte di formazione

Matteo Pifferi

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Dzeko dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Lukaku, affiancando così Lautaro Martinez in attacco. Inzaghi spera di replicare la staffetta vincente dell'andata, con Lukaku, autore del gol decisivo a San Siro, che dovrà dare un apporto a gara in corso. In difesa, invece, probabile panchina per Milan Skriniar: al suo posto dovrebbe giocare Darmian, con Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. Fuori anche Brozovic, con Calhanoglu in cabina di regia e Mkhitaryan e Barella mezzali.