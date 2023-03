CdS – Porto-Inter, la moviola: Marciniak non impeccabile nella gestione cartellini

Episodi clamorosi da moviola non ce ne sono stati in Porto-Inter. Eppure Marciniak non ha convinto in linea di massima, come sottolinea anche il Corriere dello Sport di questa mattina: "Non è impeccabile la gestione disciplinare di Marciniak: tenere un metro alto sui contatti permessi non significa non fischiare i falli, né tantomeno depenalizzare le imprudenze. Ne è un esempio, nell’ultimo dei tre minuti di recupero del primo tempo, l’intervento duro di Grujic, che meritava il cartellino giallo, su Lautaro Martinez e che invece l’arbitro della finale mondiale non ha sanzionato".