CdS – Porto-Inter, terreno di gioco bruttissimo: handicap per entrambe le squadre

Si legge sul quotidiano: "Il Do Dragao ha provato a soffiare verso la rimonta. Uribe, in avvio, ha dato l’illusione del gol con un destro potentissimo all’incrocio sfiorato dal portiere camerunense. L’Inter, sotto pressione, non si è scomposta e ha conservato l’ordine tattico, ma non era semplice giocare su un campo bruttissimo, pieno di zolle. Il pallone rimbalzava malissimo. L’handicap, sia chiaro, pesava anche sul Porto, a cui Inzaghi aveva lasciato il possesso".