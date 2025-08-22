A rivelare l'accaduto sono Il Centro e il Messaggero che hanno ricostruito quanto avvenuto quella notte

Gianni Pampinella Redattore 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 23:32)

Sei mesi di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza. È quanto capitato al direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, lo scorso 31 luglio, quando è stato fermato dai carabinieri di Castel di Sangro - dove la squadra era in ritiro - mentre faceva ritorno in albergo a Rivisondoli.

A rivelare l'accaduto sono Il Centro e il Messaggero che hanno ricostruito quanto avvenuto quella notte, quando il dirigente aveva preso parte ai festeggiamenti per il compleanno di mister Conte.

Tornando verso l'albergo è stato fermato dai militari che prima gli hanno chiesto i documenti e poi lo hanno sottoposto all'alcoltest di routine. I risultati, purtroppo per il dirigente, sono risultati positivi anche se il limite era stato sforato di pochissimo. Tanto, però, per far scattare la sospensione della patente, come previsto dalla stretta prevista dal nuovo codice della strada.