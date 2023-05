Pradé: “Delusione cocente. Perso per due episodi, davanti avevamo una squadra di campioni”

Al termine della finale di Coppa Italia tra Fiorentina-Inter, gara vinta dai nerazzurri, Daniele Pradé ha parlato ai microfoni di Mediaset. Queste le dichiarazioni del dirigente: "Delusione cocente, ma ottima prestazione. Dobbiamo andare a vincere la Conference perché la squadra gioca calcio, abbiamo perso per due episodi perché davanti avevamo una squadra di campioni. Non ci siamo mai fatti intimorire da loro e questa è la nostra forza. Adesso dobbiamo rimettere la testa a posto perché i ragazzi staranno male come noi, ma abbiamo la convinzione di fare bene".