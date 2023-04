Fiorentina, Pradè: “La finale di Coppa Italia ci ha dato entusiasmo”

Le parole del ds della Viola: "Adesso dobbiamo farci trovare pronti e distribuire bene le energie. Il mister in questo è molto bravo"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Sampdoria, Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato così del momento dei Viola: "E' una bella festa, l'abbiamo approcciata nella maniera giusta. La qualificazione alla finale di Coppa Italia ci ha dato entusiasmo e lo stiamo mettendo in campo. Adesso dobbiamo farci trovare pronti e distribuire bene le energie. Il mister in questo è molto bravo e quindi sono molto fiducioso".