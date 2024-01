Prandelli: “Scudetto, corsa a due: Inter più attrezzata della Juve. Ma Allegri…”

Cesare Prandelli ha parlato alla Gazzetta dello Sport del duello scudetto tra Inter e Juventus e non soltanto

Cesare Prandelli ha parlato alla Gazzetta dello Sport del duello scudetto tra Inter e Juventus e non solo. «È un bel duello, che credo si risolverà solo alla fine. L’andata ci dice che lo scudetto sarà una corsa a due, anche se è ancora un po’ troppo presto per dare le altre per morte. L’Inter è la più attrezzata, ma la Juve ha trovato continuità e Allegri ha saputo creare un gruppo vero, forte mentalmente».