Prandelli: “Inter favorita alla conquista dello scudetto, ma la Juve resterà lì fino alla fine”

«Sì. Ha più consapevolezza, è arrivata in finale di Champions, lavora insieme da tempo, forse è più completa in termini di organico e ha giocatori molto più esperti. Però...»

Però?

«C'è sempre un però nel calcio. Oltre a Juve e Inter spero ci possano essere altre squadre in grado di inserirsi per il bene di tutto il movimento e dello spettacolo. Forse non sarà una lotta a due, ci sono ancora tantissime partite, poi ripartono le coppe, può bastare davvero poco per riaprire tutto e dare più convinzione a chi insegue».