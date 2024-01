Prandelli: “Mou non meritava l’esonero. Questa Supercoppa non mi piace, Fiorentina favorita”

Nel corso dell'intervista concessa a La Stampa, Cesare Prandelli ha commentato anche alcuni temi caldi del calcio italiano, dall'esonero di Mourinho dalla Roma alla Supercoppa Italiana, che prende il via stasera in Arabia Saudita. Ecco le parole dell'ex allenatore:

Si aspettava l'esonero di Mourinho? Cosa si aspetta da De Rossi?

«Secondo me Mourinho non meritava l'esonero. Ma ormai ci sono dei presidenti che non tengono in considerazione troppi aspetti, è facile scaricare la responsabilità di tutto sugli allenatori. Però sono felicissimo per Daniele, la Roma è la sua casa, il suo mondo, il suo sogno. E spero che possa trasmettere le cose giuste, migliorando la squadra da qui a fine stagione, gli auguro il meglio».