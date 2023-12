Premio Mediterraneo 2023 a Ligabue: “L’Inter è un sentimento. Tra Icardi e Lukaku tengo…”

L'8 dicembre Luciano Ligabue ha ricevuto e ritirato il Premio Mediterraneo 2023, rilasciato dalla Città di Andria, davanti ad un pubblico di 300 persone. Il Premio è nato nel 2006 da un'idea di Franco Califano e Marco Grassi e premia il sentimento e l'impegno di chi ama l'Inter. Negli anni sono stati premiati grandissimi interisti come Evaristo Beccalossi, Javier Zanetti, Diego Milito, Roberto Vecchioni, Massimo e Bedy Moratti. E anche la rockstar italiana non è da meno in quanto ad amore e passione per la Beneamata.