La fidanzata di Thuram avvisa Pavard (e l’Inter!): “Buona fortuna, è solo al 20% delle…”

Il fischio finale di Inter - Udinese ha dato via a meritate manifestazioni di gioia per la vittoria e soprattutto per la spettacolare prestazione dei nerazzurri. La squadra di Inzaghi sta mettendo in campo un livello di calcio molto alto: veloce e pregiato nelle giocate, cinico e spietato quando serve. A immagine e somiglianza del suo Capitano Lautaro , che con il quarto gol ha sancito definitivamente il suo ruolo di centravanti totale. Ha fame di vittorie e di sorrisi, questa Inter . Per questo è così bella da guardare.

La segnalazione della fidanzata di Thuram

Tanti sorrisi alla fine della partita a San Siro, dicevamo. Sorrisi e festa in favore dell'elemento in più di questa Inter: il popolo nerazzurro. C'è spazio anche per Benjamin Pavard che ha colto l'occasione per salutare i tifosi. Il suo ritorno non è più così lontano. Mentre Benji salutava la Curva, Marcus Thuram gli ha fatto uno scherzetto e lo ha colto di soppiatto. Risultato: il difensore è caduto all'indietro appoggiandosi sul Tikus e poi lo ha rincorso per vendicarsi. Kimberley, la fidanzata di Thuram, ha commentato questa scenetta sui social con un avviso ironico all'Inter: "È solo al 20% delle sue s*******e, buona fortuna!".