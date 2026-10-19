I tecnici di Inter e Como si sono aggiudicati il prestigioso riconoscimento

Fabio Alampi
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VIDEO FCIN1908 / Inter-Bruges, Chivu: "Bisogna mantenere la calma e ritrovare umiltà"

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Nuovo riconoscimento per Cristian Chivu: l'allenatore dell'Inter si è aggiudicato il Premio Manlio Scopigno in qualità di miglior tecnico della Serie A 2025/26, a pari merito con Cesc Fabregas, collega del Como. Insieme a lui, ennesimo titolo anche per Lautaro Martinez, a cui va il premio Luigi Riva come miglior attaccante dello scorso campionato di Serie A.

Chivu Lautaro
Getty Images

L'elenco completo dei premiati:

• Miglior allenatore di Serie A: Cesc Fàbregas (Como)

• Miglior allenatore di Serie A (ex aequo): Cristian Chivu (F.C. Inter)

Fabregas Chivu

• Miglior giocatore di Serie A: Donyell Malen (A.S. Roma)

• Miglior allenatore di Serie B: Massimiliano Alvini (Frosinone)

• Miglior allenatore di Serie B : Giovanni Stroppa (Venezia Calcio)

• Miglior giocatore di Serie B: Joel Pohjanpalo (U.S. Palermo)

• Manager of the Year: Pantaleo Corvino (Lecce)

• Miglior direttore settore giovanile: Valentino Angeloni (A.C.F. Fiorentina)

• Miglior allenatore settore giovanile: Mattia Scala (A.S. Roma).

• Presidente dell’anno: Mirvan Suwarso (Como).

• Miglior attaccante di Serie A "Luigi Riva" a Lautaro Martinez (F.C. Inter)

Vincitori Premi Nazionali Felice Pulici

• Miglior portiere Serie A: Mile Svilar (A.S. Roma)

• Miglior portiere Serie B: Filip Stankovic (Venezia)

Premio SPECIALE MANLIO SCOPIGNO e FELICE PULICI PER L’IMMAGINE DELL’ITALIA NEL MONDO

• RINO GATTUSO (CAMPIONE DEL MONDO 2006)

MARCO MATERAZZI (CAMPIONE DEL MONDO 2006)

• ANDREA SONCIN (C.T. NAZIONALE ITALIANA FEMMINILE)

• SILVIO BALDINI (C.T. NAZIONALE ITALIANA UNDER 21 )

• MAURIZIO VISCIDI (COORDINATORE NAZIONALI GIOVANILI IATALIA)

PREMIO SCOPIGNO CUP HALL OF FAME

– DAVIDE FRATTESI (S.S. LAZIO)

Premio Giornalistico Manlio Scopigno

• Alla Carriera: Massimo De Luca

Ufficio Stampa: Luigi Crippa (F.C. Internazionale)

• Stampa : Francesco Saverio Intorcia (La Repubblica)

• Televisione: Monica Bertini (Sport Mediaset) – Tiziana Alla (Rai Sport)

• Radio: Massimo Barchiesi (Rai Radio 1 Sport) – Leo Di Bello (RDS)

• Bordo Campo: Marco Nosotti (Sky Sport) – Eleonora Incardona (DAZN)

• Commento Tecnico: Andrea Stramaccioni (Rai Sport)

• Telecronista: Riccardo Trevisani (Sport Mediaset)

• Social: Fabrizio Biasin

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