Il protocollo VAR è uno strumento giovane, le criticità verranno implementate e risolte. C’è l’IFAB, un organismo internazionale, che cerca di aggiornare il protocollo attraverso le segnalazioni delle varie federazioni. Il VAR a chiamata non so quando e se verrà introdotto. Voglio sottolineare una novità: il football video support ci sarà in serie C e nel calcio femminile, con la possibilità di consultare lo strumento tecnologico. Per me il Challenge sarà l’evoluzione naturale di questo protocollo".