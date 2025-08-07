Il presidente dell’AIA Antonio Zappi è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: “L’AIA si sta sempre di più orientando verso la comunicazione e trasparenza, è la conoscenza che fa aumentare il rispetto. Sui campi di periferia ci sono dei comportamenti di emulazione rispetto a quello che succede nei professionisti e per questo dobbiamo intervenire.

Adesso per i nostri arbitri ci sono degli scudi legislativi dal punto di vista penale importanti, il nuovo quadro normativo tutela i nostri ragazzi: per chi mette le mani addosso sui nostri ragazzini ci saranno conseguenze penali fino a 16 anni di reclusione. Le nostre decisioni non sono sempre corrette, siamo umani. Però pretendiamo che i nostri ragazzi arbitrino in sicurezza. Sono l’Ifab e la Fifa a regolamentare questo tipo di cambiamenti, abbiamo tutti la consapevolezza che bisogna crescere dal punto di vista della comunicazione.