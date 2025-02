"L'episodio di Bastoni? La telecamera dimostra come il pallone fosse uscito. Però solo chi è stato sul terreno di gioco può comprendere che in quel momento, dalla prospettiva di La Penna, Bastoni copriva col suo corpo il pallone. Era impossibile per lui vederlo. L'assistente era dall'altra parte, sicuramente era un'azione veloce. Poteva stare un po' avanti? Forse sì, però parliamo sempre della bellezza del calcio che è anche l'opinabilità della decisione arbitrale".