Presidente Lecce: “Abbiamo ricevuto offerte scritte per 100 milioni di euro”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, parlando in conferenza stampa ha svelato un retroscena relativo all'ultimo mercato: "Ci sono arrivate offerte scritte per 100 milioni di euro. Un giorno, se questi giocatori andranno via, vedrete che si arriverà a questa cifra detta oggi. Parliamo di offerte non di club italiani, da Arabia e Turchia soprattutto. Ci siamo permessi il lusso di criticare", segnala CalcioLecce.