Quando tutto sembrava indirizzare la gara nelle mani della formazione toscana però Piccoli di testa anticipa tutti e segna il gol del pareggio quando le lancette fanno segnare il 90esimo. E non è finita perché due minuti dopo arriva l'incredibile rete del classe 2004 Dorgu per il 3 a 2 che manda in visibilio D'Aversa e i suoi ragazzi che corrono a festeggiare sotto la Curva una vittoria in extremis.