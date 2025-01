La situazione di emergenza in casa Inter non accenna a rientrare, e Simone Inzaghi ancora una volta si è ritrovato a dover pescare dalla formazione Primavera. Tra i convocati per la sfida di Champions League contro lo Sparta Praga , complici gli infortuni di Acerbi e Bisseck, c'è anche un nome nuovo: quello di Gabriele Re Cecconi.

Difensore classe 2006, in questa stagione si è affermato come uno dei giovani più interessanti del vivaio nerazzurro: nato come terzino destro, con Zanchetta è esploso da centrale, diventando da ottore in poi un elemento insostituibile (solo 2 gare saltate, una in Youth League con l'Inter già qualificata, l'altra in Coppa Italia Primavera, per il resto sempre titolare e sempre in campo dal primo all'ultimo minuto).