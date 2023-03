Primavera, campionato apertissimo: Inter ancora in corsa per i playoff

Un campionato aperto come non mai: questo dice la classifica della categoria Primavera, con tantissime squadre in pochi punti e nessuna formazione ancora in grado di prendere il largo. In testa al gruppo c'è il Lecce con 43 punti, per una media tutt'altro che spaventosa di meno di 2 a gara, seguito dalla Roma. L'Inter, dopo un inizio da incubo e lo spettro della retrocessione quanto mai concreto, è salita in decima posizione e ha trovato una continuità di risultati (una sola sconfitta nelle ultime 14 giornate) che l'ha riportata a soli 6 lunghezze di distanza dalla zona playoff, scenario impensabile pochi mesi fa.