I nerazzurri di Chivu, primi in classifica e reduci dal pareggio per 1-1 nel derby, affrontano la formazione rossoblu

Settima giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, prima in classifica e reduce dal pareggio per 1-1 nel derby contro il Milan, affronta in trasferta il Genoa, battuto con un netto 3-0 dalla Roma nell'ultimo turno.