Primavera Inter, ben 20 convocati dalle nazionali: l’elenco completo degli impegni

Folta la schiera di giovani nerazzurri impegnati con le rispettive selezioni in giro per il mondo: grande orgoglio per il club

Daniele Vitiello

Sono ben 20 i giovani nerazzurri chiamati nelle rispettive nazionali di appartenenza. Tanti i match internazionali, di seguito il dettaglio completo delle convocazioni:

ARGENTINA - F. Carboni, V. Carboni

Qualificazioni FWC Qatar 2022

25 marzo – Argentina vs Venezuela

29 marzo – Ecuador vs Argentina

KOSOVO U21 - Hoti

Doppia amichevole

25 marzo – Kosovo vs Slovenia

29 marzo – Kosovo vs Slovenia

ITALIA U19 - Casadei, Fabbian, Fontanarosa, Zanotti

Elite Round (Finlandia)

23 marzo – Italia vs Germania

26 marzo – Italia vs Finlandia

29 marzo – Italia vs Belgio

KOSOVO U19 - Lubishtani

26 marzo - Kosovo vs Albania

28 marzo – Kosovo vs Albania

REPUBBLICA CECA U18 - Grygar

International Tournament (Spagna)

BULGARIA U18 - Iliev

Training camp + due amichevoli

POLONIA U18 - Zuberek

23 marzo – Polonia vs Svizzera

25 marzo – Polonia vs Svizzera

DANIMARCA U18 - Andersen

28 marzo – Danimarca vs Inghilterra

POLONIA U17 - Guercio

Training Camp

IRLANDA U17 - Zefi

23 marzo – Irlanda vs Portogallo

26 marzo – Irlanda vs Finlandia

29 marzo – Irlanda vs Bulgaria

SERBIA U17 - Stankovic

UEFA U17 Elite Round

GRECIA U17 - Alexiou

UEFA U17 Elite Round

ITALIA U16 - Chiesa, Fois, Tommasi, Spinaccè

Doppia amichevole

26 marzo – Italia vs Germania

29 marzo – Italia vs Germania