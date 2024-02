Ventunesima giornata di campionato per i nerazzurri di Chivu, reduci dall'eliminazione ai rigori in Youth League

L'Inter Primavera, reduce dall'eliminazione ai rigori dalla Youth League per mano dell'Olympiacos, torna a respirare aria di campionato: i nerazzurri, primi in classifica con 41 punti, affrontano in trasferta nella ventunesima giornata l'Empoli, dodicesimo e battuto dal Genoa nell'ultimo turno.