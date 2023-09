Primavera, l’Inter di Chivu ospita la Fiorentina: la designazione arbitrale

Archiviata la sosta per le Nazionali, riparte anche il campionato Primavera. L'Inter, reduce dal pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Cagliari, ospita al Konami Youth Development Centre la Fiorentina, ancora a secco di vittorie in queste prime due giornate. I nerazzurri saranno orfani di capitan Stankovic, fermato per 3 turni dal Giudice Sportivo, ma ritrovano Kamate.