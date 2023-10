Primavera, Inter e Milan provano la fuga: il punto dopo l’ottava giornata

Grandi emozioni e vittoria all'ultimo respiro anche per il Milan che al PUMA House of Football contro la Sampdoria va prima in vantaggio con Nsiala, subisce il pareggio blucerchiato di Leonardi e trova il gol-vittoria al 93' grazie a Simmelhack, al suo primo gol in rossonero, nel giorno del suo esordio nel Campionato Primavera.

Alle spalle delle due milanesi rallenta la Lazio, fermata sul 2-2 nel match di alta classifica con l'Empoli. Biancocelesti ora al terzo posto con 15 punti, mentre i toscani sono quinti a quota 13. Ne approfitta la Roma che sale in quarta posizione grazie al successo 3-2 in casa del Monza.

Vince la Juventus, con un netto 3-0 in casa contro la Fiorentina, così come il Sassuolo che supera 2-1 il Lecce, ancora a secco di vittorie dopo la conquista del titolo lo scorso anno. All`Atalanta basta un gol di Manzoni per superare l'Hellas Verona, mentre il Genoa si impone 4-0 contro il Cagliari. Successo per 3-2, infine, per il Torino, contro il Frosinone fanalino di coda.

(legaseriea.it)

