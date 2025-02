"Rammarico per averla portata ai rigori? Nell'atteggiamento non è mancato niente, ma sicuramente abbiamo avuto delle situazioni sul 2-1 in cui dovevamo fare meglio a livello di qualità nei passaggi e nei tiri in porta. Siamo arrivati vicino al portiere, ma non abbiamo mai trovato la giocata giusta. Quello è il rammarico, perché l'inerzia della partita era dalla nostra parte e avremmo potuto chiuderla. Il Milan ha grande qualità, noi avremmo messo un tassello importante. Nel primo tempo il Milan ha creato qualche situazione in più, ma sono contento della prestazione dei ragazzi. Peccato, ci tenevamo, ma non devo rimproverargli nulla. I ragazzi continuano a crescere e io sono contento".