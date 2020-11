Primavera, l’Inter vota per lo stop al campionato: attesa per oggi la decisione definitiva

L’emergenza Covid si fa sempre più preoccupante, e va a intaccare necessariamente anche il mondo del calcio. Dopo la sospensione delle competizioni giovanili e dilettantistici, il prossimo passo sembra essere lo stop del campionato Primavera: oggi, nel corso di un vertice in Lega, verrà presa una decisione definitiva. Un provvedimento approvato anche dall’Inter, come conferma il Corriere dello Sport:

“Da ottobre tutte le attività del settore giovanile, esclusa la Primavera, erano state già sospese. Ma adesso anche il campionato dei “giovani più grandi” sta per fermarsi. La decisione è nell’aria e la Lega di Serie A, dalla quale il campionato Primavera 1 dipende, la metterà ai voti oggi nel vertice già convocato. Sono molti i club che spingono per questa soluzione, a cominciare dai più importanti del Nord, in particolare Juventus, Inter, Atalanta, ma anche Torino e Sassuolo. […] La sospensione potrebbe essere temporanea, di circa un mese, fino a quando resterà in vigore il Dpcm che diverrà ufficiale da oggi. Ma non si esclude uno stop definitivo e drastico come quello della passata stagione“.