Italia, ufficiali le prime convocazioni di Spalletti: 5 giocatori dell’Inter

Il neo ct ha diramato la lista dei convocati per le sfide di qualificazione agli Europei contro Nord Macedonia e Ucraina

Sono ufficiali i primi convocati del CT Luciano Spalletti per l'Italia e le gare di qualificazione all'Europeo del 2024, Nord Macedonia (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a Milano). La Nazionale si radunerà domenica 3 settembre a Coverciano, dove resterà ad allenarsi fino a venerdì 8 per poi partire nel pomeriggio alla volta di Skopje. Al termine del match con la Nord Macedonia gli Azzurri si trasferiranno a Milano per preparare la sfida con l’Ucraina.