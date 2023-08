Italia, la FIGC presenta lo staff di Spalletti: con lui tanti ex Inter. Lascia Oriali

Il commissario tecnico avrà con sé collaboratori storici come Domenichini e Baldini. Dopo nove anni non ci sarà l'ex mediano nerazzurro

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha ufficializzato lo staff del ct, Luciano Spalletti. Con lui due collaboratori storici "che con lui hanno iniziato, uno in panchina e l’altro in campo, fin dai tempi dell’esordio da allenatore a Empoli (95-96): il vice Marco Domenichini e Daniele Baldini. Il primo spezzino, 65 anni, da 26 accanto al tecnico di Certaldo, che da Empoli lo ha seguito sempre fino a Napoli, passando per Genova (Sampdoria), Venezia, Udine, Ancona, di nuovo Udine, Roma, San Pietroburgo, ancora Roma, Milano (Inter) e Napoli. Il secondo, nel ruolo di assistente tecnico, fiorentino, 59 anni, che nell’Empoli di Spalletti era un punto fermo nella difesa e poi ha raggiunto il suo ex tecnico nella prima esperienza a Roma (2005).

L'altro assistente tecnico sarà Salvatore Russo mentre il suo preparatore atletico sarà Franco Ferrini, esperienza di venti anni nel mondo del calcio e con il tecnico quando sedeva sulla panchina dell'Inter. Come preparatore dei portieri Marco Savorani che ha lavorato con Conte al Tottenham e sta lavorando in questo momento anche con la Fiorentina di Italiano. Un altro ex Empoli è Alessandro Pane, centrocampista consacratosi proprio in Toscana a inizio anni ’90, che in Azzurro ha già vissuto due stagioni da tecnico dell’Under 19 (2013-14 e 2014-15): per lui il ruolo di osservatore insieme a Giorgio Venturin e Marco Scarpa. Marco Mannucci, dal 2016 nel Club Italia, e Renato Baldi saranno infine i match analyst.