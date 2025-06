L'Inter farà il suo esordio nel Mondiale per club contro il Monterrey nella notte tra mercoledì e giovedì. Sarà la prima gara per il tecnico Chivu e c'è grande curiosità nel conoscere quella che sarà la formazione.

Secondo Sportmediaset, "Contro il Monterrey potrebbe recuperare Marcus Thuram, ma difficilmente giocherà dal primo minuto e per questo la coppia d’attacco sarà composta da Sebastiano Esposito al fianco di Lautaro Martinez. Chivu ripartirà dal 3-5-2, per mantenere i principi di gioco che tanto hanno funzionato sotto la guida di Simone Inzaghi e che hanno portato alla salvezza del Parma".

Davanti a Sommer nel terzetto difensivo spazio per Pavard e Bastoni ai lati di de Vrij, mentre le novità principali dovrebbero esserci a centrocampo. Chi sta convincendo Chivu in questi giorni di lavoro a UCLA è Petar Sucic, che con ogni probabilità giocherà dal primo minuto contro il Monterrey. Il croato sarà parte del trio completato da Barella e Mkhitaryan, con Calhanoglu che invece non sarà disponibile e su cui è forte l’interesse del Galatasaray in queste ore. L’altra novità è sugli esterni, con Chivu che potrebbe gestire il duo Dimarco-Carlos Augusto sulla sinistra e dare subito una maglia da titolare a Luis Henrique, con Dumfries confermato sulla corsia di destra.