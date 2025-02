Ischemia cerebrale, Zeman ricoverato al Gemelli di Roma

L'ex allenatore di Lazio e Roma Zdenek Zeman è stato ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Il tecnico boemo è statol ricoverato nella stroke unit del Policlinico romano per una ischemia cerebrale. A quanto si apprende da fonti ospedaliere, "è vigile e collaborante", come riportato dall'agenzia dell'ANSA.