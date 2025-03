Pronostici, Zazzaroni e Caressa certi “Di sicuro l’Inter non vince a Napoli”

I due giornalisti, a Radio Dee Jay, hanno parlato della partita di questa sera (in programma alle 18) del Maradona

«Oggi dopo Napoli-Inter sapremo chi è la favorita del campionato e io già lo so. Sarà l'Atalanta. Dopo questa partita la favorita sarà la squadra di Gasperini». Così Fabio Caressa a Radio Dee Jay durante il programma Football Club. E a proposito del solito pronostico che precede le giornate di campionato, sulla sfida tra Conte e Inzaghi (che si giocherà questo pomeriggio alle 18 allo stadio Maradona) ha aggiunto: "Per me X, due a due".