L’attesa per Inter-Torino cresce di ora in ora. San Siro, come spesso accade nelle grandi occasioni, viaggia verso il tutto esaurito. La cornice di pubblico sarà imponente, con oltre settantamila spettatori pronti a colorare di nerazzurro e granata gli spalti del Meazza. Tuttavia, la serata non sarà priva di tensioni extra-calcistiche.