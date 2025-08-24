L’attesa per Inter-Torino cresce di ora in ora. San Siro, come spesso accade nelle grandi occasioni, viaggia verso il tutto esaurito. La cornice di pubblico sarà imponente, con oltre settantamila spettatori pronti a colorare di nerazzurro e granata gli spalti del Meazza. Tuttavia, la serata non sarà priva di tensioni extra-calcistiche.
La Curva Nord, cuore pulsante del tifo interista, si prepara ad una protesta clamorosa, riferisce Tuttosport: già nel primo tempo lascerà vuoto il settore solitamente più caldo e rumoroso dello stadio. Una decisione maturata in risposta alle restrizioni imposte dalle autorità e accolte dal club dopo l'inchiesta sui direttivi delle curve di Inter e Milan.
Il gesto è destinato a farsi notare: l’assenza dei cori e delle coreografie della Nord toglierà calore allo spettacolo, con un impatto inevitabile anche sull’atmosfera vissuta dai giocatori in campo.
