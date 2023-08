Pruzzo: “Lukaku? Lo lascerei stare, non è roba per la Roma”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo , ex centravanti, ha parlato così dell'attacco della Roma: “La prima partita è andata bene. Il gallo Belotti ha fatto tre gol. Vediamo che soluzione troveranno ma io non vedo alternativa a meno che non ci sia qualche jolly nascosto che noi non conosciamo.

Non credo che la Roma abbia così tanta fretta di prendere un giocatore anche se dovrebbe essere il contrario. Non escludo che la squadra rimanga così. Confido in Dybala che sta bene e che può dare una mano in attacco. Lukaku lo lascerei stare, non è roba per la Roma. Io non escludo che Pinto abbia un nome segreto, un jolly. Ma se prende Zapata già va bene".