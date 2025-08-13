Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Roberto Pruzzo ha detto la sua sulla lotta scudetto. L'ex giocatore vede il Napoli come la squadra favorita per la vittoria del tricolore. "Napoli vero favorito? Sembra di sì anche se comunque l'Inter era già forte di suo. Per i nerazzurri c'è da capire come andrà a finire la vicenda Lookman ma rimane molto competitiva".

"Due centravanti ci sono, uno è Dovbyk, l'altro il ventenne Ferguson su cui è giusto lavorarci. Non so se la Roma cerca un terzo attaccante, io credo che l'ideale sarebbe uno alla Lookman, un esterno veloce che salti l'uomo e faccia anche qualche gol".