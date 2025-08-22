Psg, l’addio di Donnarumma ai tifosi: il portiere visibilmente commosso

FC Inter 1908
Gianluigi Donnarumma ha salutato i tifosi del Paris Saint-Germain in una serata densa di emozioni al Parco dei Principi
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Gianluigi Donnarumma ha salutato i tifosi del Paris Saint-Germain in una serata densa di emozioni al Parco dei Principi. Il portiere italiano, ormai ai margini del progetto tecnico parigino, è sceso in campo per ringraziare il pubblico che in questi anni lo ha sostenuto.

Visibilmente commosso e con lo sguardo lucido, Donnarumma è stato accompagnato verso la curva dai compagni Achraf Hakimi e Marquinhos. Un gesto che ha evidenziato l’affetto dello spogliatoio nonostante la separazione imminente.

