Psg, l’addio di Donnarumma ai tifosi: il portiere visibilmente commosso

Gianluigi Donnarumma ha salutato i tifosi del Paris Saint-Germain in una serata densa di emozioni al Parco dei Principi. Il portiere italiano, ormai ai margini del progetto tecnico parigino, è sceso in campo per ringraziare il pubblico che in questi anni lo ha sostenuto.
Visibilmente commosso e con lo sguardo lucido, Donnarumma è stato accompagnato verso la curva dai compagni Achraf Hakimi e Marquinhos. Un gesto che ha evidenziato l’affetto dello spogliatoio nonostante la separazione imminente.
