In Ligue 1, campionato stravinto ormai da tempo, la squadra di Luis Enrique, scesa in campo praticamente con tutti i titolari, va sotto al Parco dei Principi contro l'Auxerre, ma poi vince in rimonta nel secondo tempo per 3-1. A segno Marquinhos e, con una doppietta, l'ex Napoli Kvaratskhelia.