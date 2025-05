Le scelte dell'allenatore per la gara di campionato dopo la qualificazione in finale di Champions League contro l'Inter

Simone Inzaghi sembra intenzionato a lasciare a riposo molte pedine titolari in Torino-Inter di domani. In quattro non sono neanche partiti con i compagni, fermati da guai muscolari che comunque puntano a smaltire nel giro di pochi giorni. Luis Enrique, allenatore del PSG, adotterà la stessa strategia, quantomeno stasera contro il Montpellier. Fuori dal match ci sono, lasciati a riposo, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Pacho, Fabián Ruiz, Vitinha e Dembele.