Presente negli studi di SportItalia, il giornalista Claudio Arrigoni ha commentato la schiacciante vittoria del Psg contro l'Atletico Madrid (4-0). "Credo che questo risultato ridimensioni un po' tutte quelle critiche che ci sono state nei riguardi dell'Inter. È un'altra competizione e un altro momento, detto questo le squadre non vanno in campo per perdere o pareggiare".