PSG, Luis Enrique: “Approfitteremo delle amichevoli in tournée per trovare nostri obiettivi”

Tra le rivali dell'Inter nelle amichevoli (si gioca il primo agosto) che si giocheranno durante la tournée in Giappone, c'è anche il PSG . E Luis Enrique, allenatore del club francese, da Osaka ha parlato in generale del mercato del club francese e dell'importanza dei prossimi giorni di allenamento: «Finora - ha sottolineato - ho avuto un'ottima impressione. Molto buona. Non solo per la grandezza del club e per le strutture nelle quali lavoriamo. Ma anche per la qualità dei calciatori».

Sul mercato e l'importanza per la preparazione estiva del tour in Giappone ha poi aggiunto: «Il gruppo deve essere ancora rafforzato e devono essere fatte ancora delle cessioni. Approfitteremo di queste gare in tournée per trovare le sensazioni giuste e gli obiettivi da raggiungere in campo». Il tecnico potrebbe essersi riferito anche alla situazione di Mbappé, che non ha rinnovato, e che è in uscita a cifre congrue per la società francese, nonostante un solo anno di contratto.